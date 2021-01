Elisabetta Gregoraci, le sconvolgenti confessioni dell’ex agente

Anche se sono passate diverse settimane da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rimane al centro del gossip nostrano. L’ultima notizia che la riguarda è legata ad alcune sconvolgenti dichiarazioni del suo ex agente, Francesco Chiesa Soprani.

L’intervista a Oggi

Nel corso di un’intervista a Oggi, Francesco Chiesa Soprani ha parlato di diversi retroscena relativi alla ex signora Briatore, sottolineando, per esempio, di essere in credito da parte sua di 20.000 euro.

Chiesa Soprani ha parlato anche di dettagli relativi alla vita sentimentale della Gregoraci, confermando, per esempio, la relazione con Mino Magli. A detta di Chiesa Soprani, lo stilista, più volte ospite dei salotti televisivi durante la permanenza della Gregoraci nella Casa di Cinecittà, avrebbe pagato la mastoplastica additiva alla conduttrice calabrese, che si sarebbe poi lamentata con l’ex agente del risultato dell’intervento.

L’intervista, che ha suscitato l’indignazione dei fan dell’ex signora Briatore, ha visto Chiesa Soprani parlare di altri amanti della ex inquilina del reality Mediaset.

Poi aveva un posto in griglia anche il suo fidanzato storico, un immobiliarista molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era infine Matteo Cambi, quello del brand Guru, l’unico del quale forse la Gregoraci fosse un po’ presa. E poi c’ero io, che ero il suo agente e in certe sere il suo amante.

Queste le parole di Chiesa Soprani, che ha altresì rivelato che, se fosse stato ancora il suo agente, non avrebbe approvato la partecipazione al reality in quanto “era prevedibile che sarebbbero usciti tutti gli scheletri dell’armadio”.

