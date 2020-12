Elisabetta Gregoraci è stata una delle inquiline simbolo dei primi mesi del Grande Fratello Vip 5. Uscita dalla Casa di Cinecittà per stare vicino all’amatissimo figlio Nathan Falco, si è recentemente confessata nel corso di un’intervista al quotidiano Libero, dove ha parlato del suo rapporto con il celebre ex Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci su Briatore: “È stato un rapporto importantissimo”

Elisabetta Gregoraci ha speso parole bellissime per l’ex consorte, con il quale ha recentemente trascorso il Natale.

È stato un rapporto importantissimo. Mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio è finito ma tra noi c’è sempre molto rispetto. Nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione.

Come sopra ricordato, tra i due ex coniugi i rapporti sembrano proprio all’insegna dell’armonia e a dimostrazione di ciò è possibile chiamare in causa le foto pubblicate a Natale su Instagram. Per la precisione si tratta di una sola foto scelta da entrambi gli ex coniugi, che hanno postato un ritratto di famiglia che li vede felici e sorridenti accanto a Nathan Falco, nato nel 2010.

Tornando all’intervista a Libero, facciamo presente che, nel corso di essa, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche dell’esperienza al GF Vip, sottolineando di essere entrata per mettersi in gioco e ringraziando il conduttore Alfonso Signorini per averle dato modo di mostrare “una Eli diversa”.

