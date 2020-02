Elodie: ecco la sua incredibile trasformazione da X Factor 2008 a Sanremo 2020

Sulla bellezza, a Sanremo 2020, si è già espressa Diletta Leotta – con un monologo che ha coinvolto anche la nonna – durante la prima sera. E la cantante cresciuta a Roma non è certo da meno, lo ha dimostrato a ogni sua apparizione sul palco.

Elodie Di Patrizi, questo il nome completo, è davvero molto bella infatti. Ci è voluto un po’ prima che la prendessero sul serio e che venisse apprezzata per il suo talento che, se possibile, è anche superiore all’aspetto esteriore.

Tutti abbiamo notato le sue gambe chilometriche e l’eleganza con cui ha portato abiti bellissimi durante le serate del festival della canzone italiana; ma ha colpito soprattutto per la sua voce e l’interpretazione di Andromeda, scritta da Mahmood, vincitore della precedente edizione.

Rispetto agli esordi come concorrente del talent show condotto da Maria De Filippi, oggi Elodie è una donna con maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. Il 3 maggio compie 30 anni e forse non è un caso: sembra infatti che stia per cominciare una nuova fase della propria carriera. Con il suo nuovo album This is Elodie.

Un lavoro che presenta una versione più intima e personale della cantante, che conterrà anche il brano sanremese, tra i favoriti dell’edizione 2020, con delle sonorità contemporanee messe in luce dal timbro riconoscibile di Elodie.

Cresciuta nel barrio romano di Quartaccio, papà italiano e mamma francese delle Antille (ecco perché Adesso tu di Ramazzotti durante la puntata delle cover in coppia con il pianista siriano Aeham Ahmad), Elodie – dopo la partecipazione ad Amici – ha puntato tutto sulla sua aria da tom boy.

La definisce, infatti, «un po’ da coatta» e ne va assolutamente fiera, senza dimenticare le proprie origini eclettiche. È riuscita a emergere senza perdere la propria identità, anzi facendosi apprezzare proprio per la sua forte personalità e la sue capacità artistiche.

Anche ad Amici 2015 – dove arriva dopo essere stata scartata da X Factor nel 2009 – ha dovuto dimostrare di non essere solo bella, ma anche brava. E, a giudicare dalla sua ultima apparizione al Festival di Sanremo 2020, ci è riuscita perfettamente.

Il talent show di Canale 5 lo conclude con un meritatissimo secondo posto e sale così sul podio. Convince anche Emma Marrone – anche lei al festival come ospite e da poco anche attrice – che diventa il suo pigmalione, esaltandola.

Inizia una collaborazione fruttuosa, che si traduce in due lavori – premiati con i dischi d’oro e di platino – e la presenza sul palco dell’Ariston già tre anni fa con il brano Tutta colpa mia (classificatosi all’ottavo posto). Elodie però non è ancora soddisfatta appieno e sente che manca qualcosa, non si sente del tutto se stessa.

Dovrà aspettare ancor due anni prima di godersi i risultati della trasformazione. L’apice lo raggiunge la scorsa estate con due collaborazioni, Pensare male feauturing The Kolors e Margarita in tandem con Marracash, adesso suo compagno di vita.

Compare anche nei video di M¥SS KETA, Le ragazze di Porta Venezia, e posa per Puma e Yamamay. «Lo scorso Sanremo avevo paura di mostrarmi per come ero, dovevo sempre sembrare composta, una perbene», ha dichiarato di recente durante un’intervista a Rolling Stone. Ecco allora This is Elodie.

Nel mito Andromeda viene salvata da Perseo, ma lei non ha certo bisogno di essere salvata, nemmeno se il suo compagno si chiama Marracash. I due si sono innamorati durante la preparazione del loro brano in comune.

Un amore travolgente e finalmente maturo, per entrambi, due artisti che cercavano un po’ di equilibrio sentimentale: «La musica ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento come un’adolescente», ha dichiarato la cantante.

