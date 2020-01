Elodie: età, vita privata, Festival di Sanremo 2020, Instagram

Ma quanto è bella Elodie? Ma quanto è elegante Elodie? Ma quanto è brava Elodie? È davvero un Sanremo che punta alla sua consacrazione definitiva nel mondo della musica quello che si prepara ad affrontare Elodie Patrizi – questo il suo nome all’anagrafe – romana ‘de Roma’ che più romana non si può, nata nella capitale il 3 maggio del 1990.

Le sue radici partono da Canale 5, ed esattamente dal talent di Maria De Filippi Amici. Qui ha saputo farsi conoscere e riconoscere dal pubblico e iniziare quella scalata che l’ha resa da sempre una tra le artiste più ammirate e amabili della televisione, capace di cavalcare il gossip con delicatezza, senza restarne vittima e, anzi, uscendone sempre pulita.

Ventinove anni, anche se quest’anno saranno trenta, ex modella, alta un metro e 68 centimetri per sessanta chili – se è vero la ragazza è forse un po’ sottopeso – nonostante appena quattro anni di carriera, Elodie ha già un curriculum lunghissimo, che oltre a essere fatto di tre dischi, ha avuto la furbizia di essere composta anche da numerosi partecipazioni e featuring in diversi video con altri artisti.

LEGGI ANCHE: Chi è Elettra Lamborghini.

Questo gli ha permesso di vivere alcune storie d’amore. La prima, durata molto poco è stata con il dj Andrea Maggino. L’ultima, che sta durando molto più tempo con il cantante e rapper siciliano Marracash. Una storia d’amore davvero particolare la loro, partita durante la registrazione di ‘Margarita’ brano-tormentone in cui Marracash faceva da ospite di Elodie. La scintilla è scattata durante la registrazione del video. E quel gioco di sguardi che aveva fatto sospettare il pubblico, si è trasformato, con tanto di conferma da parte dei protagonisti, in una storia d’amore.

Non è la prima volta di Elodie a Sanremo. Il suo primo passaggio all’Ariston risulta, forte del successo di Amici, al 2017, quando portò Tutta colpa mia, brano orecchiabile, ma che non la metteva in risalto.

Poi col passare dei mesi è stata ospite sul palco di Ron, Francesco Renga e dei The Kolors.

Sul palco del Festival porterà il brano Andromeda, scritto da Mahmood, vincitore lo scorso anno. A detta dei critici musicali, che hanno già ascoltato il brano, è come, appunto, «ascoltare un brano di Mahmood, cantato da Elodie». Marta Cagnola si Radio 24 ha detto addirittura «È un Soldi versione 4.0».

Elodie ha anche un profilo Instagram, seguito da un milione e 400 mila follower. In genere pubblica foto posate, dove esalta il viso e il corpo.

LEGGI ANCHE: Chi è Anastasio.