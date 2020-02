Ema Stokholma: età, Instagram, vita privata, Sanremo 2020, Primafestival

Un vecchio proverbio, pronunciato spesso da persone con la puzza sotto il naso, recita: «Molti tatuaggi, pochi libri». Se fosse così Ema Stokholma, la conduttrice del Primafestival, il programma che anticipa il Festival di Sanremo condotto con il duo comico Gigi e Ross, dovrebbe essere una delle donne più ignoranti di sempre. Ma non è affatto così.

La carriera di Ema, nata a Marsiglia nel 1983, non comincia come conduttrice televisiva o come speakera alla radio ma, vista la grande altezza che l’ha portata oggi ad avere un 43 di piede, ma come modella per maison come Dolce & Gabbana, Valentino e Gianni Versace.

Arrivata in Italia, ha scelto la professione di disc jockey, caratterizzandosi nel mondo dello spettacolo per quella sua erre moscia tipicamente francese. Dopo avere partecipato a numerosi programmi televisivi, tra Mtv, Mediaset e Rai, ha trovato il suo equilibrio a Radiodue conducendo Back2Back insieme a Gino Castaldo.

Nella sua carriera ha vinto anche una edizione di Pechino Express. Dal 2018 con Gino Castado e Andrea Delogu conduce il programma radiofonico dove, parallelamente al Festival, commenta ciò che accade in diretta e parlando dietro le quinte con gli artisti. Il suo stile ha portato alla promozione sul campo al Primafestival.

Una conquista ottenuta in un momento buffo, come raccontato da lei stessa: «È successo una domenica mentre stavo facendo una video – chiamata con Andrea Delogu. Aveva fatto pulizia del frigo gettando nel water i prodotti scaduti. Il water si era otturato e Andrea mi ha chiamata perché dovevo incoraggiarla. Non aveva la ventosa e doveva infilare le mani nella tazza. Il water era pieno di senape e, mentre Andrea aveva la mano nel water, mi è arrivata la chiamata da un numero che non conoscevo, così ho buttato giù. Mi arriva l’anteprima di WhatsApp: ‘Ciao Ema, sono Amadeus mi puoi richiamare, per favore?’. Ho detto alla Delogu: ‘Andrea io ti ho odio, mentre tu stai con le mani nel water, io rifiuto le chiamate importanti!’. Quando ho richiamato Amadeus gli ho detto che era colpa di Andrea».

Ema Stokholma è stata fidanzata, per diverso tempo, con il rapper Gemitaiz. La storia è finita agli inizi del 2018. Le sue città preferite. Parigi, Londra, Berlino. Da piccola sognava di fare l’archeologa. Il suo profilo Instagram ha 203 mila follower.