Emma ce l’ha fatta, ha vinto l’ennesima battaglia contro il cancro e vuole condividere questa gioia con chi la segue ormai da più di dieci anni. Sceglie le stories di Instagram e, con la spontaneità che la contraddistingue, racconta di essere stata più forte del mostro, ancora una volta. Ha anche mandato un messaggio di speranza anche per chi ha avuto un destino simile.

L’8 giugno del 2020 è un giorno che Emma Marrone ricorderà per sempre. La cantante ha, infatti, pubblicato un post sui social per far sapere ai suoi follower che la vedranno in giro ancora per molto, molto tempo.

Emma ce l’ha fatta, i commenti che ha ricevuto sono stati tantissimi e tutti di condivisione e di gioia per un momento di felicità, quella che si prova quando si scopre di essere state delle guerriere. «Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene veramente»: ha svelato una delle cantanti più amate del momento. Ma ha subito pensato a chi sta ancora combattendo: «Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi».

L’annuncio dello stop per motivi di salute risale al 20 settembre scorso. Una doccia gelata che l’ha catapultata indietro di diversi anni, in un passato di sofferenze ma anche di vittorie. Pure da giovanissima, infatti, ha dovuto affrontare un tumore.

La notizia di una nuova battaglia da affrontare è arrivata ormai quasi un anno fa, in un momento particolare, perché alla vigilia dell’uscita di un nuovo disco. Emma ha combattuto per mesi, dimostrando sempre grande tenacia e una determinazione fuori dal comune. Oggi, finalmente, può dire di avercela fatta.

Adesso non ci resta che conoscere i suoi progetti per il futuro. Potrà dedicarsi alla sua più grande passione, la musica; e chissà che non allieti i follower anche con qualche novità in campo sentimentale.

Redazione