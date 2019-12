Emma Marrone e Guido Milani stanno insieme? La cantante rompe il silenzio

Le hanno attribuito due uomini in meno di 24 ore. Diversi tra loro. Uno più giovane. Ma è tutto falso.

Emma Marrone di nuovo innamorata, dopo la fine delle storie con Stefano De Martino e Marco Bocci?

Secondo le indiscrezioni, sembrerebbe proprio di sì. E, questa volta, il fortunato sembrerebbe essere un suo collega: Enrico Nigiotti. I rumors hanno iniziato a rincorrersi dopo uno scambio di messaggi piuttosto ‘piccante’ tra i due.

Il cantante livornese ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie che lo vede ritratto appena svegliato. Con questa didascalia: «La sera leoni, la mattina…?». Non si è fatta mancare la risposta di Emma, che ha scritto: «BONI, per te va bene boni!». Un commento a cui ha subito fatto seguito la risposta di Enrico Nigiotti, che a sua volta ha scritto: «Bella topa fatta bene» con tanto di faccine.

Uno scambio pubblico di messaggi che ha immediatamente scatenato le fantasie dei fan, che in massa hanno chiesto ai due di ‘suggellare’ questa evidente simpatia reciproca con una bella storia.

«Ma perché non vi mette insieme?» scrive una fan, interpretando il pensiero di molti. Da un lato Instagram con Nigiotti, dall’altro i giornali che le attribuiscono un secondo uomo. E a questo punto Emma ha reagito. Senza rabbia.

«Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi». Sorride, Emma, quando si accorge che Chi l’ha sorpresa a Cortina insieme con il modello e influencer Guido Milani. il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le foto esclusive del fine settimana sul numero in edicola da oggi. I due lavorano nella stessa agenzia, e insieme con alcuni amici si sono goduti un weekend sulla neve.

La cantante, dopo aver superato un momento di difficoltà dovuto a motivi di salute, riappare ora in pubblico in splendida forma, con il sorriso sulle labbra e a braccetto di un giovane e affascinante amico. ‘«Ora direte che sono una ‘milf’», dice scherzando, facendo riferimento al fatto che tra lei e Guido ci sono 13 anni di differenza. «Bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio…».

Nei giorni scorsi Emma ha assicurato i fan, dopo un controllo seguito alla sua operazione alle ovaie, che dagli esami andava tutto bene. In più ha informato di tenersi pronti tutti per il prossimo 25 maggio, giorno del suo compleanno, quando terrà un concerto all’arena di Verona. Una grande occasione per un’artista partita dal Salento e a cui, nel bene e nel male, in questi anni è accaduto di tutto.

