Emma Marrone: “Il ragazzo di colore è Kanye West, basta insulti”

«Questo ‘ragazzo nero’ è Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo Paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?».

Emma Marrone su Twitter ha contestato la libertà di insultare via social, partendo da quel che le è successo dopo il post pubblicato dal profilo Tweet News.

Un profilo che, pubblicando una foto della cantante con il musicista Kanye West risalente al 2015, ha inventato di sana pianta la didascalia, scrvendo queste parole: «Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare».

L’intento di chi ha scritto il post voleva essere giocoso, ovvero ironizzare sui commenti negativi sui social a sfondo razzista ma in molti hanno ritenuto che la notizia fosse vera e hanno cominciato a inviare insulti alla cantante salentina.

Alcuni commenti: «Di offrire il pranzo ad un nonno italiano, in difficoltà economiche così come ce ne sono sempre di più, no eh?!? Solidarietà sempre e solo ai neri perché neri e ai clandestini?!? Applaudire Vai a farti un giro ai cassonetti, vedrai cose da non smettere di piangere!! Sinistronza di …». «’Abbattiamole’ le mani a questa ipocrita sinistrorsa e, come diceva mia nonna ‘il bene si fa ma non si ostenta’. Impara, capra. Marrone Emma sei patetica».

Purtroppo, sui social è sempre più difficile per alcuni azionare il cervello e seppellire la propria crudeltà.

