“Se hai gamba importante evita la calza a rete”, la reazione di Emma Marrone

Pessimo commento del giornalista Davide Maggio riferito a Emma Marrone: “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete”. Il riferimento è a un abito indossato dalla cantante durante una delle serate del Festival di Sanremo 2022.

La diretta interessata, 37 anni, ha replicato così: “Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming. Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare. Anzi. con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti”.

E ancora: “Questo mi fa capire che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, perché è importante parlare di femminismo di donne e di rispetto delle donne. Perché le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico”.

Il giornalista su Twitter ha replicato così: “Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati”.

Il tweet:

Mi fa tanta tenerezza punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da @MarroneEmma proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati — Davide Maggio (@davidemaggio) February 8, 2022

