Enzo Iacchetti è single o fidanzato?

Il signor Enzino è in vacanza. E probabilmente è in cerca d’amore. Tanto amore. Non è facile essere un vip single e non è facile esserlo a 67 anni. Perché puoi essere il conduttore del più grande programma televisivo italiano, ma puoi sentirti ed essere tanto solo.

Lo diceva pure Walter Chiari quando sosteneva: «Tutti i sabati sera mi guardano e faccio ridere 30 milioni di persone e quando sono fuori dal palco non riesco a fami neanche una famiglia».

La solitudine del comico, dell’artista in generale sembra coinvolgere Enzo Iacchetti, che ha appena concluso il suo periodico periodo di grazia televisiva conducendo Striscia La Notizia e ora si è concesso le meritate vacanze.

Per sentirsi vicino al suo pubblico, in particolare ai più giovani, ha anche fatto un video per YouTube in cui ha fatto gli auguri e ha detto: «È il 31 dicembre ci facciamo gli auguri sperando che il nuovo anno sia ancora migliore di quello appena passato.. Ecco, non guidate perché io e il mio cagnolino magari ce ne stiamo andando per i fatti nostri e voi, mi ribaltate in un’altra strada. Bevete poco! Il vostro Enzino vi vuole bene».

Dichiarazioni di belle speranze, che sono state seguite. Non si sono registrati molti incidenti nel corso della fine dell’anno. E anche le vittime o i feriti da botti sembrano ridotti al minimo.

Ma Enzo Iacchetti è innamorato? No. Sembra davvero che sia un uomo solo. Ed escludendo la compagna da cui ha avuto un figlio, il suo amore della vita resta ancora Maddalena Corvaglia, di cui si innamorò quando lei era velina Striscia la Notizia e con cui ha vissuto una splendida storia d’amore. A farlo innamorare, secondo lo stesso Enzo, l’insieme di maturità e bellezza fisica che caratterizzava quella giovane ragazza, un particolare che fu da collante per la loro lunga relazione.

Poi c’è stata Tania, più giovane di lui di trent’anni: «Aveva 28 anni meno di me, ma è stato un caso. Io mi sono innamorato della sua testa, del suo talento e del suo modo di essere, non della sua età. Con lei sono stato addirittura nove anni».

Attualmente il signor Enzino è single e per chi vuole l’uomo ‘che fa ridere’, sembra la persona adatta. Ma è vero che le donne vogliono solo ridere? A volte non pare così. E lui, malamente, ne è la dimostrazione scientifica. O forse ci sbagliamo? Forza Enzo, siamo con te.

