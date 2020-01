Eros Ramazzotti balla con Miss Russia Tatiana Kotova: nuovo flirt?

Il 2019 per Eros Ramazzotti è stato un anno caratterizzato dalla fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli. La fine del loro amore è arrivata purtroppo dopo dieci anni di vita insieme, durante la quale avevano messo al mondo i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Questa notizia ha creato molta tristezza nei fan della coppia. Eros e Marica si sono separati in modo molto pacifico, tanto che il cantante ha preso più volte le difese dell’ex moglie quando lei, a seguito della sua relazione con Charley Vezza, è stata attaccata dagli hater.

Dopo il divorzio sembrerebbe che Eros abbia avuto numerosi flirt, come quello con Carolina Stramare (Miss Italia 2019). I due però hanno sempre smentito che tra di loro ci fosse stato del tenero. L’interesse da parte di Ramazzotti nei confronti delle Miss, è stato confermato da ciò che è successo negli ultimi giorni.

Eros è partito con i figli per una vacanza alle Maldive, qui ha fatto un incontro interessante con Tatiana Kotova. Lei è una modella di 35 anni, cantante e attrice russa, conosciuta principalmente per aver vinto nel 2006 il titolo di Miss Russia. Titolo che le permesso di partecipare ad altri concorsi di bellezza a livello internazionale, come Miss Mondo 2007 e Miss Universo 2007.

Presso il lussuoso Heritance Resort, Eros e Tatiana hanno passato insieme dei momenti di gioia e divertimento. Come si è visto nei video postati direttamente nei loro profili Instagram, lei si muove sinuosamente con il suo lungo abito arancione e Ramazzotti ammirava la sua “nuova conquista” con espressione soddisfatta. Ecco cosa scrive la Miss sul suo post:

«Tutti sono interessati alla domanda, con chi sono qui alle Maldive? Quindi eccolo qui! Trascorriamo serate fresche con Eros…Illumina l’intero hotel con la sua energia e io,

come al solito, non mi faccio da parte».

I follower si chiedono quindi se è arrivato il momento per Eros di voltare pagina, di guardare al futuro e di ricominciare una vita con una persona importante al suo fianco… Vedremo.

