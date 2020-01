Eros Ramazzotti è al centro dell’attenzione mediatica sia per le sue canzoni, sia per la sua vita privata. A pochi mesi dalla fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli – al quale ha fatto seguito un gossip che lo voleva legato a Carolina Stramare, Miss Italia 2019 – Eros ha rassicurato i suoi fan, preoccupati per la sua salute.

Eros Ramazzotti: fan preoccupati

Eros Ramazzotti, che comunica molto con i suoi fan attraverso i social, si è trovato davanti alla necessità di rispondere, tramite Instagram, ai numerosi estimatori preoccupati per la sua salute fisica.

Il cantante romano, che ha compiuto 56 anni alla fine dello scorso anno, ha pubblicato un post in cui appare in costume e con l’addome interessato da un particolare ritocco. Non c’è che dire: l’autore di tanti successi sa come prendersi poco sul serio e scherzare sugli ostacoli della vita.

La foto pubblicata su Instagram lo mostra infatti in costume e con una tartaruga da capogiro (frutto del lavoro di Photoshop). La caption scelta per accompagnare lo scatto recita così:

Vi sembro ingrassato, vi sembro malato??? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio ❤️ps: Mi raccomando, nessun gesto estremo 😂😂😂diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali 🤪

Questa ironia è stata accolta molto bene dai suoi numerosi follower. Per rendersene conto basta dare un’cchiata ai commenti, dove spicca il complimento della figlia Aurora, che ha elogiato il padre con un “Sei sempre figherrimo”.

I commenti ironici non sono mancati anche da parte di altri Vip. Tra questi è possibile citare la conduttrice Alessia Marcuzzi, ma anche Laura Barriales, Jonathan Kashanian e la conduttrice Caterina Balivo.

Eros Ramazzotti: come è iniziato il suo 2020

Dopo le vacanze di fine anno, il 2020 di Eros Ramazzotti è iniziato con un’indiscrezione da parte del settimanale Chi. Secondo il rotocalco diretto dal conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, tra gli ex coniugi, che sono stati assieme dieci anni e che hanno messo al mondo due bimbi (Rafaela Maria nel 2011 e Gabrio Tullio nel 2015), ci sarebbe una grande serenità, soprattutto per il bene dei piccoli figli.

Marica Pellegrinelli ha ormai voltato pagina ed è uscita allo scoperto con l’imprenditore Charley Vezza. Eros, dal canto suo, ha smentito i flirt che gli sono stati attribuiti e ha sempre avuto parole positive nei confronti dell’ex moglie, arrivando a difenderla dagli hater social che, poco dopo l’ufficializzazione della fine del rapporto, si erano lanciati in aspre critiche nei confronti della bellissima modella bergamasca, classe 1988.