Esplode gommone durante il rifornimento, ci sono feriti

Un gommone di 10 metri, con motore entrobordo, è esploso durante il rifornimento di carburante a Portisco, località turistica della costa gallurese, tra Porto Rotondo e Porto Cervo, in Sardegna.

L’incidente si è verificato intorno alle 16 di oggi pomeriggio, martedì 19 luglio. Un bambino e una donna sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti al Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, i Vigili del fuoco e due pattuglie della Guardia costiera dell’Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci, coordinate dal comandante, il tenente di vascello Francesco D’Esposito.

Si è appreso che, al momento dello scoppio, a bordo del gommone c’erano due adulti e cinque bambini. I feriti sono stati colpiti dal portellone del vano motore che è saltato in aria e hanno riportato contusioni giudicate in un primo momento non gravi e sono ora all’ospedale di Olbia per gli accertamenti del caso.

