Esplosione in un appartamento, morta una coppia di anziani

A San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, c’è stato un incendio in un appartamento, dopo un’esplosione. Due le vittime: una coppia di coniugi di 84 e 87 anni.

Lo scoppio, secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, potrebbe essere stato causato da una perdita di GPL che alimenta gli impianti del piccolo stabile dove i due vivevano.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 7:45, nella frazione di Lobia. All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco l’abitazione era già avvolta dalle fiamme. I pompieri, intervenuti da Cittadella e Padova con due autopompe, un’autobotte, il carro Nbcr e 16 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno cominciato le operazioni di spegnimento.

Niente da fare per i due anziani, rinvenuti senza vita all’interno dei locali dagli operatori, entrati con gli autorespiratori. Sono ancora in corso gli accertamenti dei tecnici per determinare le cause precise dell’esplosione che ha innescato le fiamme. Fonte: ANSA.

