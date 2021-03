Estate 2021 diversa dal 2020? Bassetti spegne gli entusiasmi

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, intervistato da Adnkronos Salute, ha affermato: «Sul fatto di essere fiducioso per l’estate, il ministro Speranza è stato forse troppo ottimista. In questo momento è giusto che il ministro della Salute dia messaggi rassicuranti, però dal punto di vista operativo l’estate è dietro l’angolo. Dobbiamo ragionare non tanto per l’estate, nella quale credo sia utopico pensare di tornare alla normalità, ma mettere in sicurezza italiani e prepararci per l’inizio dell’autunno».

A Domenica In, infatti, il ministro Speranza ha detto: «faremo un’estate diversa rispetto alle giornate che stiamo attraversando oggi ancora con le restrizioni».

Per Bassetti «l’obiettivo deve essere l’immunità di gregge, 70-75% italiani vaccinati per novembre. Altrimenti potrebbe esserci una quarta ondata davvero pesante soprattutto se ci arrivassimo senza essere immunizzati».

Su Facebook, invece, sempre Bassetti ha scritto: «L’unico modo che abbiamo a disposizione per fare corretta informazione è fornire dati e numeri. Dati e numeri dicono che il vaccino di AstraZeneca, come quelli di Pfizer e di Moderna, è sicuro. Chi dice il contrario sta dalla parte del virus. Non dimentichiamolo».

«Sono stati presentati i dati su oltre 32.000 persone che avevano ricevuto il vaccino di AstraZeneca – ha sottolineato Bassetti – e l’efficacia per le forme sintomatiche è stata del 79% e del 100% per le forme gravi o il ricovero ospedaliero. L’efficacia si è mantenuta in tutte le fasce di età con valori che hanno raggiunto l’80% in quelli con più di 65 anni».

«Anche per quel che riguarda gli effetti collaterali – conclude il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – il vaccino si è rivelato sicuro senza alcun episodio di trombosi».

