Eva Grimaldi, chi è il primo marito Fabrizio Amoroso

Eva Grimaldi è legata sentimentalmente a Irma Battaglia, un rapporto che ormai va avanti da anni, celebrato con le nozze nel 2019. Forse non tutti, però, conoscono l’identità del primo marito dell’attrice. Si chiama Fabrizio Ambroso ed è veronese come lei.

Classe 1968, è un uomo molto riservato. Di lui non si hanno molte notizie, né tantomeno fotografie che lo ritraggono in contesti privati. Della carriera, si sa qualcosa invece. È un imprenditore specializzato nell’import-export di oggetti d’arredo, e lavora tra Verona, Brescia e province.

LEGGI ANCHE: Justine Mattera, chi è il marito Fabrizio Cassata

Dopo la separazione con Eva Grimaldi, si è definitivamente allontanato delle luci della ribalta e sembra che non si sia più risposato. L’incontro con l’attrice è avvenuto dopo la relazione con il collega Gabriel Garko, durata dal 1997 al 2001. Il matrimonio, invece, dopo un fidanzamento di pochi mesi e risale al 2006. La storia non funziona però, e la separazione arriva nel 2010 (nel 2013 il divorzio).

Il motivo per cui hanno deciso di separarsi sembra dipendere da un momento di disperazione da parte del marito, che non si è ritrovato accanto la donna che credeva di avere sposato: «Mio marito mi ha mollato dicendomi ‘Ho sposato Eva Grimaldi e mi sono ritrovato con una casalinga’»: questo è quello che ha raccontato l’attrice al settimanale Chi recentemente.

LEGGI ANCHE: Noemi Letizia ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Successivamente Eva ha attraversato un momento davvero difficile, di depressione e dipendenza da alcol. A farla uscire da questa fase autodistruttiva è stata proprio la sua attuale compagna, Imma Battaglia, attivista per i diritti lgbt.

L’unione civile tra le due risale all’anno scorso, in quell’occasione le telecamere di Realtime hanno raccontato le emozioni vissute dalla coppia che sembra essere davvero innamorata. Chissà che per Eva Grimaldi non sia arrivata finalmente la serenità tanto agognata.

LEGGI ANCHE: Chi è Eugenio Quaini, il marito di Mina?