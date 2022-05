Eva Henger è ricoverata a Roma, trasportata in eliambulanza dall’Ungheria

L’attrice Eva Henger si trova a Roma, trasferita in eliambulanza da Gyor, in Ungheria, dopo il terribile incidente stradale che l’ha coinvolta insieme al marito Massimiliano Caroletti.

L’ungherese, 49 anni, è ricoverata alla clinica Parioli e lì sarà sottoposta a cure più adeguate.

Eva Henger si trovava in auto con il marito quando c’è stato l’impatto frontale con un altro mezzo, a bordo del quale c’era una coppia che è deceduta sul colpo.

A Novella 2002, Massimiliano Caroletti ha raccontato: “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli”.

In Ungheria, invece, come raccontato anche da Barbara D’Urso nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, il braccio di Eva Henger “stava andando in setticemia e lo hanno scoperto all’improvviso, mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri”.

Su Facebook, infine, ha dato notizie anche l’attore Massimo Boldi, amico della showgirl 49enne: “È arrivata a Roma su un jet privato ed è ricoverata in una clinica romana. Forza Eva, i tuoi amici ci sono sempre”.

