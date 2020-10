Fabio Fognini positivo al Covid-19, niente Open a Cagliari per il tennista

Il tennista azzurro Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19. L’esito del tampone è stato effettuato sullo sportivo all’Open in corso a Cagliari.

Il 33enne tennista di Arma di Taggia, primo favorito de n.16 ATP, sarebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno oggi pomeriggio contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.96 del ranking. Al suo posto ripescato in tabellone come lucky loser il serbo Danilo Petrovic, n.166 del ranking.

Su Instagram il tennista ha scritto: «Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi un po’ di tosse e febbre, mal di testa… ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti».

Si è appreso che Fogni è risultato positivo al secondo tampone cui è stato sottoposto dal momento del suo arrivo al Forte Village ed è stato posto in isolamento come previsto dai protocolli anti-Covid del torneo e della Atp. Tutte le persone con cui il ligure si è trovato a contatto diretto sono state poste in isolamento preventivo e sottoposte a nuovi tamponi, come da protocollo sanitario.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus.