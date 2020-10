Il caso di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, concorrenti del GF Vip 5 la cui storia d’amore è risultata falsa, è al centro del gossip nostrano. A dire la sua in merito, ci ha pensato anche Fabrizio Corona, che ha registrato una video intervista per Live – Non è la D’Urso.

LEGGI ANCHE: Gabriel Garko: il coming out nella casa del Grande Fratello Vip (VIDEO)

Fabrizio Corona: le parole su Adua Del Veco e Massimiliano Morra

Fabrizio Corona si è espresso con parole durissime in merito alla situazione di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Quel modo di fare gossip è morto (…) Quei personaggi che si cambiavano nome e recitavano una parte d’accordo, e sottolineo d’accordo, non esistono più.

Nel corso dell’ultima puntata di Live – non è la D’Urso, che ha visto anche l’intervento dell’ex fidanzato dell’attuale compagna di Massimiliano Morra, Fabrizio Corona si è letteralmente scagliato contro Adua Del Vesco e Morra, parlando del sistema dietro alla loro fama nei primi anni 2000.

Adua viene inventata a Gabriel Garko. Se non fosse andata con lui, non avrebbe avuto senso la storia con Morra perché non erano due personaggi, sono due esseri inutili creati da un sistema e devono baciare i piedi a quel sistema.

Successivamente, Corona ha sottolineato che, oggi come oggi, se devi dare vita a una relazione finta lo fai sui social. Parlando sempre di amori studiati a tavolino, Corona ha citato anche Francesco Monte e Giulia Salemi, specificando che la loro non era una storia vera ma “un concetto di amore che a qualcuno che ha una vita piatta e insensata regala un sogno”.

LEGGI ANCHE: Lele Mora su Massimiliano Morra: “Non è gay ma ha avuto una storia con un uomo”