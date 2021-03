Fabrizio Corona, Massimo Giletti contro Selvaggia Lucarelli, cos’è successo

Sta dominando l’attenzione mediatica la situazione di Fabrizio Corona, che deve tornare in carcere in quanto gli sono stati revocati gli arresti domiciliari per via delle plurime violazioni alle regole. L’ex re dei paparazzi, dopo essere stato prelevato da casa in circostanze a dir poco difficili (si era precedentemente auto procurato delle ferite), è attualmente ricoverato in psichiatria all’ospedale di Niguarda dove, come specificato dal suo avvocato Ivano Chiesa, ha tentato ancora una volta di ferirsi gravemente piantandosi una biro in un braccio.

In tanti si sono espressi sulla sua vicenda. Tra queste voci, spicca quella della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha accusato Massimo Giletti di aver danneggiato l’ex marito della Moric invitandolo come opinionista in collegamento durante la sua tramissione.

Nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha replicato alla giornalista di TPI e del Fatto.

La risposta di Giletti

Io ho cercato di dare una mano importante a Fabrizio abbiamo collaborato insieme. L’abbiamo mandato nel boschetto di Rogoredo perché solo lui aveva il linguaggio per parlare a quelle persone ed entrare in contatto con loro. Solo lui poteva salvare due ragazzi, trovati per caso quel giorno. Lui li ha presi e li ha portati in comunità da Farneti. Io ci sono andato, Tommaso si è salvato e si è salvata anche Laura. Io e Fabrizio abbiamo salvato due persone quel giorno.

Queste alcune delle parole pronunciate da Giletti nello studio della sua trasmissione domenicale, il tutto tenendo sullo schermo la foto di un bacio televisivo tra la giornalista e Corona. La risposta di Selvaggia Lucarelli è arrivata in tempi brevi. Su Facebook ha definito il soggetto della foto “un finto bacio a stampo dato DIECI anni fa in una specie di late show, ovviamente per scherzo” e ha commentato le uscite di Corona durante il collegamenti televisivi con il programma di Giletti e altre trasmissioni.

La tv che ha fatto in questo periodo di detenzione domiciliare, guarda un po’, è stata disastrosa: quel collegamento dalla D’Urso dove parlava dei problemi mentali del figlio, quella promozione a opinionista da Giletti con frasi imbarazzanti su Cracco accusato di connivenza con il giro di Genovese costate diffide al programma e molto dolore a persone perbene e altro di cui magari parlerò più avanti.

Queste alcune delle parole usate dalla Lucarelli che, sempre nel post su Facebook, ha anche difeso il suo lavoro di giudice a Ballando con le Stelle.

