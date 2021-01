Fabrizio Corona rischia di perdere la vista: “Mi hanno fatto una macumba”

Il 2021 è iniziato per Fabrizio Corona con qualche giorno di silenzio sui social. L’ex re dei paparazzi ha poi rivelato al quotidiano Libero il motivo della sua assenza da Instagram: un problema alla vista.

Fabrizio Corona: “Mi hanno fatto una macumba”

Raggiunto dai giornalisti di Libero, Corona ha rivelato dettagli sconvolgenti sul suo problema di salute.

Ho chiamato un sensitivo, si chiama Alessio Decanini. Ed ha scoperto con le carte che qualcuno ha fatto una macumba contro di me ed è per questo motivo che la mia vita in pochi giorni è peggiorata. Un’energia negativa vera e propria che adesso è andata via.

LEGGI ANCHE: Laura Torrisi operata: “Combatto da anni contro l’endometriosi”

Il quotidiano ha pubblicato online anche alcune immagini, che ritraggono Corona con gli occhi palesemente rossi e gonfi.

Dopo questa confessione, l’ex marito di Nina Moric ha rotto il silenzio sui social, pubblicando due post. Il primo, corredato dalla didascalia “Preferisco non vedervi più”, lo ritrae a torso nudo, con gli occhi coperti e il dito medio alla fotocamera.

Il secondo, invece, lo vede nel bel mezzo di una visita oculistica ed è stato pubblicato con la caption “Why Me?”. Come in tutte le situazioni che coinvolgono Fabrizio Corona, non sono mancati i commenti sia di chi lo difende, sia di chi, con frasi come “Come sei ridotto male, Fabrizio”, lo critic aspramente.

LEGGI ANCHE: Portogallo, operatrice sanitaria muore due giorni dopo il vaccino