Famiglia rientra dagli Stati Uniti d’America, tutti positivi al Covid-19

Un intero nucleo familiare, proveniente dagli Stati Uniti d’America con un volo Chicago – Roma, con scalo a Francoforte, è risultato positivo al Covid-19 e il focolaio è stato subito isolato.

Immediatamente, poi, è scattato il contact tracing internazione e interno sui due voli, Chicago – Francoforte e Francoforte – Roma sui cui hanno viaggiato i componenti della famiglia. I passeggeri sono stati contattati dai servizi di prevenzione e sottoposti immediatamente a tampone. Al momento non risultano particolari problematicità.

«L’intero nucleo famigliare residente a Roma, rientrato in Italia dagli USA, è risultato positivo al COVID-19 e si è posto in auto isolamento contattando prontamente i competenti servizi sanitari della Asl territoriale», ha spiegato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

«Si tratta di un cluster famigliare di importazione ed è stato immediatamente avviato dal SERESMI il contact tracing internazionale sia per il volo Chicago – Francoforte che per il volo Francoforte -Fiumicino per rintracciare, come da protocollo, il resto dei viaggiatori. Il nucleo familiare è stato molto collaborativo e responsabile. Il percorso da Fiumicino a casa è stato effettuato con auto privata e senza contatti con altre persone», ha aggunto D’Amato.

Stando a quanto si è appreso, l’indagine epidemiologica non avrebbe al momento rilevato criticità. «Resta elevata l’allerta sugli scali aeroportuali e ferroviari di Roma», ha concluso l’assessore.

L’EPIDEMIA NEL LAZIO

Alessio D’Amato ha anche informato sulla situazione dell’epidemia del nuovo coronavirus nella Regione: «Oggi registriamo un dato di 7 casi positivi, ai quali si aggiungono 3 recuperi di notifiche». L’assessore ha sottolineato che «continuano a crescere i guariti, che sono stati 33 nelle ultime 24 ore, portando il numero complessivo a 4.188». Infine, ci sono stati 6 decessi.

