Fan ‘omofoba’ contro Tiziano Ferro, l’intervento di Mara Venier

Un commento omofobo contro Tiziano Ferro sul profilo Instragram di Mara Venier ha fatto infuriare la conduttrice e i suoi tantissimi follower.

«Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia – ha scritto un utente sotto il selfie con Tiziano Ferro che la Venier aveva postato sul suo profilo Instagram subito dopo aver ospitato il cantante a Domenica in – non mi è piaciuto un’intervista ad un omosessuale. In altri periodi dell’anno ok».

LEGGI ANCHE: Tiziano Ferro si è sposato, ecco con chi.

Visualizza questo post su Instagram Tiziano sei grandeeeee!!! ❤️❤️ @tizianoferro ❤️🌹💓 #domenicain Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 15 Dic 2019 alle ore 6:58 PST

La replica della conduttrice non si è fatta attendere: «Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno!!! Perché l’amore non ha sesso…!!!», ha scritto la Venier, visibilmente seccata.

Un commento che ha suscitato grande indignazione anche tra i fan della Venier: «Ancora a dire ste ca…? ma veramente riprendetevi sti grandi ottusi’», ha scritto un’utente. «Cosa vuol dire famiglia? Per me famiglia è quella che quando hai fame ti nutre, quando sei triste ti abbraccia, quando torni ti accoglie… questa è l’unica famiglia che io conosca», ha aggiunto un altro follower.

Fonte: Adnkronos.

Di recente c’è stato un botta e risposta a distanza tra Tiziano Ferro e Fedez, accusato di bullismo dal cantante.

LEGGI ANCHE: Vergogna inaudita a Roma: manifesto con Gesù eccitato.