Fausto Leali fuori dal GFVIP, come lo ha difeso la moglie Germana Schena

Germana Schena, la moglie di Fausto Leali, ha difeso il marito, squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip per aver detto «negro» a Enock Barwuah, il fratello del calciatore Mario Balotelli.

Germana Schena, sul numero di Chi, in edicola da domani, mercoledì 23 settembre, ha affermato: «Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente».

La moglie del cantautore ha aggiunto: «Era partito con l’intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l’ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso, mentre nella Casa l’ho visto nostalgico, pensieroso… Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità».

La squalifica di Leali è avvenuta durante la trasmissione e comunicata da Alfonso Signorini con queste parole: «Fausto, il pubblico ti conosce bene sia come grandissimo artista che come grande uomo. Al di là delle tue reali intenzioni, però, il peso delle parole che hai pronunciato può e deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello, ti aspetto qui in studio per parlarne».

