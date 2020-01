Chi è Fausto Pinna, il marito (e angelo custode) di Iva Zanicchi

Chi scrive questo articolo lo ha conosciuto Fausto Pinna, ovvero, sulla carta il marito, ma in realtà l’angelo custode di Iva Zanicchi. Non solo un compagno di vita, ma un bodyguard, un consigliere e una persona con ampia pazienza. Perché non è facile essere il marito con un grande carisma della grande Ivona. Lo sa bene Fausto Pinna. Che con Iva vive dagli anni Ottanta

Come dicevamo, l’ho conosciuto il giorno in cui ho dovuto presentare Nata di luna buona, il libro-biografia dell’aquila di Ligonchio, dove Iva non nasconde nulla del suo passato. E se il primo marito di Iva, Antonio Ansoldi, che è stata al suo fianco tra il 1967 e il 1985, ha vissuto il periodo d’oro della cantante, subendo anche qualche ‘cornino’ o l’onta dei flirt di Iva con altri uomini, è lei stessa a dirlo nel libro, con Fausto è tutta un’altra storia.

Perché Fausto è l’uomo forte, che però sa quando calare la testa. L’uomo che protegge, ma che sa quando subire. L’uomo che protegge la sua compagna da tutto il male che proviene dall’esterno, ma deve ‘calare la testa’ davanti ai capricci della diva. Alla fine l’amore è tutta una questione di equilibrio. E se Fausto è felice così, nessuno ha il diritto di criticarlo o di fare la morale su ciò che fa e ciò che pensa. Poi ha dieci anni meno di lei. Ergo, il giovane della coppia è lui, che non si vergogna a produrre i dischi della sua compagna e di criticarla quando un brano non lo convince. Un rapporto schietto e sincero quindi.

I due si sono conosciuti sul posto di lavoro, mentre Iva lavorava su uno dei tanti suoi Cd di successo. La coppia non ha mai deciso di convolare a nozze, pur essendosi sempre definiti rispettivamente marito e moglie. Eppure non sono sposati. E perché? Per motivi religiosi che Iva Chiarisce con queste parole: «Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto».

Parlando di Fausto, Iva racconta: «Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna».

