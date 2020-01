Fede Rossi e gli auguri alla sua Paola di Benedetto per il GFVIP: la foto bollente su Instagram

L’amore tra Federico Rossi, membro del duo Benji e Fede, e Paola di Benedetto, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello VIP va a gonfie vele. Nonostante nel recente passato tra i due ci sia stato un periodo di “crisi”, adesso il peggio è passato e la foto appena pubblicata su Instagram ne è la prova.

Federico infatti ha pensato bene di fare gli auguri alla sua giovane fidanzata Paola di Benedetto, per la nuova avventura del Grande Fratello Vip 20 e soprattutto per festeggiare il suo 25esimo compleanno. Il cantante ha postato una foto in cui i due si mostrano abbracciati con i soli pantaloni addosso.

Paola di Benedetto, sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ex Madre Natura non è nuova alle partecipazioni ai reality show. Ricordiamo benissimo la sua avventura all’Isola dei Famosi in cui si conobbe con Francesco Monte, ex (a quei tempi) di Cecilia Rodriguez. Tra i due poi la storia volse al termine e Paola preferì la compagnia del giovane Fede, spalla di Benjamin Mascolo nel duo Benji e Fede.

Sono numerosi i commenti che hanno riempito il profilo Instagram di Federico Rossi dopo la pubblicazione della provocante foto.

Alcuni fan chiedono a Fede:

Sei pronto a guardarla in TV?

Eh si, non sarà facile separarsi dalle bellissima modella vicentina (anche se solo temporaneamente). Siamo convinti che la sua presenza nella casa del GFVIP sarà un bel banco di prova per la coppia e che nonostante questo periodo di lontananza i due riusciranno a superare questo momento e a continuare ad amarsi come questa foto testimonia.

Ci uniamo anche noi agli auguri di Fede e auguriamo a Paola di divertirsi e di arrivare fino in fondo a questa ventesima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, accompagnato dalla strana coppia composta da Wanda Nara e Pupo.

