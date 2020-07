Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?”: cosa c’è di vero?

Quest’anno i presupposti per uno stop sembravano esserci davvero tutti: stanchezza, dolore altrui difficile da sopportare, voglia di una pausa. Poi, in extremis, la scelta di continuare. Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? La risposta, ancora una volta, è no.

Eppure non è stata una decisione semplice da prendere, come peraltro confermato dalla stessa Sciarelli nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa: «Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile. Però questo è un programma che ti porti addosso e alla fine ne risenti».

Per Federica Sciarelli il rapporto con Chi l’ha visto?, programma confermatissimo anche nei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2020-2021, è viscerale: «Amo Chi l’ha visto? perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po’» La decisione adottata, alla fine, è stata quella di rimanere al timone.

Infatti è stata proprio la Rai a stoppare ogni tentativo di fare un passo indietro, facendo pressioni con l’obiettivo di far tornare la Sciarelli sui propri passi. Missione compiuta, come riferito dalla

stessa conduttrice: «Avevo voglia di lasciare, ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato».

Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da TvBlog, la Rai sarebbe stata anche disposta a mettere sul piatto la conduzione di un talk di approfondimento politico, da lanciare sempre su Rai Tre. Poi la situazione è rientrata con la conferma di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?.

Quello che di fatto è diventato un vero e proprio tormentone estivo, quindi, è rinviato di altri 12 mesi. Chissà che nel 2021 la situazione non possa cambiare, con un’effettiva pausa da parte della Sciarelli. Ma per il momento non se ne parla: Chi l’ha visto? può continuare a fare affidamento sulla sua confermatissima guida.

