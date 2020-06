Federica Sciarelli pronta a lasciare Chi l’ha Visto?

L’indiscrezione si sta facendo strada da qualche giorno a questa parte: dopo sedici anni, Federica Sciarelli sarebbe pronta a lasciare la conduzione di Chi l’ha Visto?. Il suo addio al programma dedicato alla ricerca delle persone scomparse sarebbe solo uno dei tanti cambiamenti che sono attesi in Rai per la prossima stagione.

L’indiscrezione di Tv Blog

A riferire del possibile addio di Federica Sciarelli alla trasmissione che ha iniziato a condurre nel lontano 2004 ci ha pensato Tv Blog, testata considerata tra i riferimenti più autorevoli quando si parla di novità in ambito televisivo.

Secondo la testata, la giornalista, con alle spalle una lunga carriera, lascerebbe Chi l’ha Visto? per prendere il timone di un programma incentrato sull’approfondimento politico. Lo spazio in questione, a detta dei redattori di Tv Blog, verrebbe collocato il venerdì sera. Il titolo della trasmissione, almeno per ora, non è stato ancora deciso.

Il format, però, prevederebbe un approccio maggiormente incentrato sull’informazione piuttosto che sul contrasto tra esponenti di diversi partiti. Cosa dire, invece, di chi prenderà il suo posto alla guida della trasmissione di Rai 3?

Chi potrebbe arrivare alla guida di Chi l’ha Visto?

La prossima stagione sarà caratterizzata da numerosi cambiamenti per il palinsesto Rai. Tra i più importanti è possibile citare il già sicuro e noto addio di Caterina Balivo e la chiusura del suo Vieni da Me.

Per quanto riguarda invece il programma condotto da Federica Sciarelli, per l’anno prossimo si parla dell’arrivo della giornalista Lidia Galeazzo, da anni collaboratrice fidata della Sciarelli e apprezzata da Franco di Mare, da poco alla guida del terzo canale della Rai.

Concludiamo facendo presente l’esistenza di alcune indiscrezioni divulgata da Italia Oggi e che parlano della presenza del nome della neo mamma Eleonora Daniele nella rosa dei candidati alla conduzione della trasmissione di Rai 3.



