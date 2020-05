Federico Fashion Style: quanto costano i trattamenti presso il suo salone?

Federico Fashion Style è un volto che, in pochi anni, ha conquistato tantissima notorietà. Partendo dalle puntate de Il Salone delle Meraviglie, il parrucchiere laziale si è fatto strada e, dopo un primo salone nella sua città natale, ne ha aperti diversi in giro per la penisola. Tra i più importanti rientra senza dubbio quello di Milano (per la precisione in Corso Como, via della movida meneghina più esclusiva).

A quanto ammonta uno scontrino medio presso un suo salone? Nel giugno 2019, lo stylist laziale è finito al centro di una polemica accesa a seguito della pubblicazione, da parte di una cliente, di uno scontrino da oltre 3.000 euro.

Questa cifra comprende extension, riflessante, colore, shampoo e piega, shatoush, taglio donna e maschera ristrutturante. Entrando nel dettaglio, dal documento fiscale si vede che il grosso della spesa riguarda l’applicazione delle extension, per le quali Federico Fashion Style si fa pagare 3.000 euro.

Il resto del totale complessivo, pari a 3.550 euro, è diviso tra gli altri servizi. A costare di più dopo le extension è il mix shampoo e piega, per il quale è stata chiesta una somma pari a 250 euro. Lo scontrino in questione è stato staccato a seguito di un ciclo di trattamenti presso il slaone di Corso Como a Milano.

La risposta alle critiche

L’hair stylist delle celebrities italiane – tra le sue clienti più affezionate figura Valeria Marini – ha deciso di rispondere alle polemiche puntando sulla trasparenza assoluta. Ha infatti pubblicato, sia su Instagram sia sul suo sito, il listino prezzi dei vari saloni.

La differenza tra Anzio e quelli nelle città più grandi è palese. Un taglio nella sua città natale costa 12 euro, mentre a Roma siamo a 35. Milano è il salone più costoso, con la richiesta di 40 euro per un taglio.

