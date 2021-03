Federico Fashion Style è stato multato durante il suo tour in Sardegna.

Nel salone di Sassari dove era ospite, è arrivata la Polizia Locale.

Gli agenti hanno riscontrato diverse violazioni e hanno chiuso il salone per tre giorni.

Federico Fashion Style: cosa è successo in Sardegna?

Nel corso della tappa numero sei del suo contestatissimo tour in Sardegna, Federico Fashion Style è stato multato perché il salone in cui stava lavorando non rispettava le norme anti Covid. Nel salone gli agenti della Polizia Locale hanno trovato 15 persone tra clienti, dipendenti e persone in attesa.

Secondo quanto riportato sulle pagine dell’Huffington Post, nel locale sono state rilevate altre violazioni, tra cui la mancata esposizione del cartello con il numero massimo di persone che possono essere presenti sulla base della metratura.

Sono state riscontrate violazioni anche per quanto riguarda l’alternanza tra le postazioni e la distanza dai clienti durante il lavaggio delle teste. I titolari del salone sono stati quindi multati e l’esercizio chiuso per tre giorni.

A poche ore dall’accaduto, l’hair stylist di Anzio ha detto la sua sulla questione con un video su Instagram.

Federico Fashion Style, la sua difesa su Instagram

Circondato dai due titolari del salone, Michele e Vincenzo, Federico Fashion Style ha detto la sua in merito, affermando che le norme anti Covid erano state rispettate e che le Forze dell’Ordine sono arrivate in un momento in cui uno dei titolari del salone stava facendo cassa a due clienti mentre altri due, con appuntamento, stavano entrando.

L’hair stylist laziale si è detto dispiaciuto per l’accaduto e ha promesso una nuova tappa a Sassari “contro le invidie della gente” (uno dei titolari ha specificato che la Polizia Locale è uscita a seguito di una segnalazione).

