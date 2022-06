Fedez e il tumore: “Sono stato molto fortunato, arrivato l’esame istologico”

”Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”.

Alla presentazione di Love Mi, Fedez ha parlato del tumore che lo ha colpito e dell’operazione che ha subito per asportarlo.

”È stata un’operazione importante – ha spiegato – sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto molto fortunato”.

Fedez ha poi smorzato alcune polemiche legate a delle sue dichiarazioni dei giorni scorsi: ”mi sono permesso di dire che l’amore per la famiglia è la cura più forte a ci sono state persone che hanno storto il naso ma io volevo solo ringraziare le persone che mi sono vicine, non volevo dire che l’amore sostituisce la medicina”.

