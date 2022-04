Fedez è stato operato all’addome

Ieri, mercoledì 23 marzo, il rapper Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Si è appreso dal Corriere della Sera che l’artista – all’anagrafe Federico Lucia – 32 anni, è stato operato all’addome e bisogna attendere ancora qualche giorno per capire l’evolversi della situazione in seguito all’esito di alcuni esami.

Non si sa altro sulla patologia che ha colpito il marito di Chiara Ferragni: “Mi sentirò di raccontarlo in futuro perché leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. In futuro racconterò questa mia nuova avventura perché se questo racconto può dare conforto anche a una sola persona mi farà pensare che questa parentesi della mia vita può avere un’utilità”, ha detto lo stesso Fedez quando ha annunciato ai suoi follower di avere un “problema di salute”.

Ieri il messaggio di Chiara Ferragni sui social media: “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia, patata”, confermando così il ricovero di Fedez al San Raffaele di Milano.

E Fedez, in un post del 22 marzo, aveva detto: “Oggi per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività”.

