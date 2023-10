Fedez ha affermato di aver sofferto di ipomania. Di che patologia si tratta?

Dopo le dimissioni dall’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era stato ricoverato a causa di due gravi emorragie, Fedez ha parlato al Corriere della Sera delle sue condizioni di salute. Il cantante ha rivelato che dopo la diagnosi del raro tumore del pancreas ha avuto una forte depressione. Fedez ha anche dichiarato che la sua depressione acuta è sfociata in “attacco ipomaniacale”, una condizione definita “difficile da spiegare”. Ha dichiarato il cantante che è arrivato “a perdere completamente la lucidità”. Ma cos’è esattamente l’ipomania?

Dai Manuali MSD per operatori sanitari si apprende che un Episodio Ipomaniacale “è una forma meno estrema di mania”. L’ipomania è conosciuta anche come mania lieve. La mania è una condizione psicopatologica in cui si osserva un livello eccessivo di attività, energia ed eccitazione, con umore e comportamenti esaltati. Siamo davanti a qualcosa di molto diverso dall’essere particolarmente entusiasti per una novità o un progetto. Si tratta di un cambiamento radicale e sostanziale del proprio approccio e coinvolgimento.

Fra i sintomi dell’ipomania che vengono citati dagli esperti figurano un’energia abnorme, insolitamente elevata; il sentirsi estremamente felici, eccitati e / o euforici; il ridotto bisogno di sonno. Vi sono poi ego e autostima smisurati; logorrea; essere facilmente distratti; ossessione, coinvolgimento eccessivo in determinate attività; comportamenti impulsivi nella sfera sessuale, negli acquisti e negli investimenti.

L’ipomania può essere molto variabile da soggetto a soggetto. “Per alcuni pazienti i periodi ipomaniacali hanno carattere adattivo, perché danno grande energia, creatività, fiducia e un funzionamento sociale superiore al normale”, si legge nei Manuali MSD. “Molti non vogliono lasciare il piacevole stato euforico. Alcuni funzionano abbastanza bene e il funzionamento non è notevolmente compromesso. Tuttavia, in alcuni pazienti, l’ipomania si manifesta come distraibilità, irritabilità e umore labile”.

La Cleveland Clinic indica che tra le cause scatenanti degli episodi ipomaniacali figurano un ambiente o una situazione particolarmente stimolanti. Abbiamo dunque, per esempio, luci intense, rumori forti e folle oceaniche. Ovviamente, anche cambiamenti di vita significativi come il matrimonio, il divorzio, la perdita di lavoro e la morte di una persona cara. L’ipomania può essere associata anche a un fortissimo stress difficile da gestire, così come a traumi, abusi. Può essere anche una reazione ai farmaci antidepressivi.