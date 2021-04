Fedez, l’esorbitante costo delle sue Satan Shoes

Fedez ha aggiunto un nuovo pezzo alla sua collezione di sneakers.

Il rapper ha infatti acquistato le cosidette Satan Shoes, un modello speciale di Nike Air Max 97.

Il prezzo è da capogiro.

Fedez, reduce dal lancio della sua prima linea di smalti in collaborazione con Layla, ha aeggiunto un nuovo pezzo alla già ricca collezione di sneakers custodite nella mitica cubo-scarpiera presente nel lussuoso attico di City Life dove vive con Chiara Ferragni e i due figli (Leone e la piccola Vittoria).

Di cosa si tratta di preciso? Delle cosiddette Satan Shoes, un modello di Nike Air Max 97 modificate per richiamare appunto la sfera satanica. Sono infatti caratterizzate dalla presenza di una goccia di sangue umano nella suola, da simboli inconfondibile e dal un verso del Vangelo di Luca, ossia la frase “Io vedevo Satana cadere dal cielo con la folgore”.

Realizzate dal collettivo di artisti MSCHF – con cui il marito di Chiara Ferragni ha anche collaborato – non sono state accolte per niente bene dallo storico brand sportivo. Nike, infatti, ha citato subito in giudizio i creators.

Le Nike in questione, sempre per richiamare il mondo satanico, sono state immesse in commercio in un numero di paia pari a 666.

Quanto costano?

Queste scarpe, che in una Story Instagram Fedez ha affermato di aver preso “Perché fanno coppia con le altre che hanno l’acqua santa dentro” – ricordiamo che il rapper ha una collezione di sneakers con pezzi da diverse migliaia di euro – hanno un costo sorprendente.

A quanto corrisponde? A 1018 dollari – richiamo al versetto 10:18 del Vangelo di Luca sopra riportato – l’equivalente di poco più di 841 euro.

