Fedez, tutto sui suoi smalti, dove comprarli e quanto costano

Fedez, in collaborazione con Layla Cosmetics, ha lancniato la sua prima linea di smalti.

Il marito di Chiara Ferragni ha ufficializzato l’arrivo dei prodotti con uno spot dal sapore anni ’90.

In pochi minuti, gli smalti sono andati in sold out.

Fedez, che da mesi sfoggia unghie colorate con cromie sgargianti, ha lanciato ufficialmente la sua prima linea di smalti, NooN by Fedez.

Fedez, tutto sui suoi smalti

Gli smalti di Fedez sono disponibili in 6 colori. Semipermanenti – durano 4 settimane – sono proposti in flaconi da 10 ml. Per questo suo sbarco nel mondo beauty, il consorte di Chiara Ferragni ha scelto un packaging a bassissimo impatto ambientale. Ogni smalto, una volta finito, è infatti biodegradabile e compostabile.

A colpire è stato anche lo spot. Il video, girato da Luis Sal, ha fatto letteralmente sobbalzare molti fan del rapper milanese che sono cresciuti negli anni ’90 e hanno visto in questo promo un ironico omaggio agli spot dei giochi che andavano tantissimo in quel periodo.

Gli smalti di Fedez, che possono essere acquistati sia sullo store di Layla sia su quello delle profumerie Douglas, sono andati letteralmente a ruba. Come sottolineato dal rapper stesso nelle Stories pubblicate poco dopo il lancio sul suo profilo Instagram, il sito di Layla è andato in crash rapidamente per i troppi accessi. Il costo? 17,75 euo a singolo smalto e 68,80 per la capsule collection completa.

Parte del ricavato per le vendite verrà devoluto a Pangea Onlus in favore delle donne vittime di violenza domestica e dei loro figli.

