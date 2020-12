Fedez va in giro e regala 1000 euro a 5 persone a caso (VIDEO)

Fedez, il noto rapper, è andato in giro per Milano e ha consegnato pacchetti con 1000 euro in contanti a cinque persone incontrate in strada.

Si è appreso che i soldi sono stati donati dai fan di Fedez sul canale Twitch e sono stati consegnati, in diretta social, dal rapper a cinque persone a caso ma rappresentanti delle categorie sociali che, più di altre, stanno soffrendo per colpa delle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19.

Il primo pacchetto è stato consegnato a una cassiera del McDrive, dopodiché è stata la volta di un senzatetto e di una soccorritrice. In seguito è arrivato il turno di un’artista di strada e di un fattorino di una società di delivery che, dopo avere aperto il regalo, è tornato indietro per farsi un selfie con Fedez.

Tuttavia c’è chi, come il collettivo di rider Deliverance Milano, che ha parlato di «spettacolarizzazione sulla beneficenza».

IL VIDEO: