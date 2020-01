Fernanda Lessa: chi è, età, Grande Fratello Vip, Instagram

Arrivare al Grande Fratello Vip per rinascere. Per superare il trauma della morte del figlio e mettersi a nudo anche davanti a chi la criticherà per il suo passato fatto di alcol e droghe.

Nata a Rio de Janeiro, in Brasile, il 15 aprile 1977, sulla carta è modella, dj e conduttrice televisiva.

E non è da tutti apparire nelle copertine di Vogue, Marie Claire, ELLE, GQ, Maxim. Nel suo curriculum numerosi uomini ma anche grandi rifiuti, come quella volta che disse no sia a George Clooney che a Matt Dillon.

Fernanda è diventata celebre nel nostro Paede grazie alla sua partecipazione in molti spot pubblicitari, tra cui la campagna Telecom Italia con Christian Vieri e Valentino Rossi. È stata il volto anche di Armani, L’Oréal, Swatch, Campari, Alfa Romeo, Samsung, Revlon e Victoria’s Secret.

In televisione l’abbiamo vista nel 2003 come conduttrice di Oltremoda su Rai Uno e di Mare a Porto Cervo con Paolo Bonolis su Canale 5.

LEGGI ANCHE: Alessandro Borghese shock: “Ho scoperto di avere un figlio”.

Di lei racconta: «Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino. Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia».

LEGGI ANCHE: Chi è Stefano Mentana, il figlio del giornalista Enrico.

Anche nel suo caso non è la prima volta a un reality show, visto che ha partecipato nel 2006 a L’isola dei Famosi. Per chi volesse recuperare un oggetto cult della sua vita, può trovare un calendario sexy, risalente a parecchi anni fa, dove appariva nuda con Federica Fontana.

Per trovarla su Instagram, dove ha un seguito di oltre 40mila follower, andate qui: www.instagram.com/fernanda_lessa__

LEGGI ANCHE: Chi è Sara Testi, la figlia di Lorella Cuccarini.