Sanremo 2020, ecco tutti gli ospiti del Festival di Amadeus

Pochi ospiti stranieri. Molti italiani. Di quelli che probabilmente al Festival di Sanremo non parteciperebbero mai o hanno partecipato in passato e non ne hanno più bisogno. Sono vari e variegati i musicisti che si alterneranno nel corso delle serate sanremesi che avranno inizio domani, martedì 4 febbraio.

E proprio il primo giorno è previsto il grande trionfo della vera coppia o ex coppia più bella del mondo della musica, che non sono Adriano Celentano e Claudia Mori, ma Romina Power e Al Bano.

I due compenseranno la mancanza e l’assenza di Salmo, che a un certo punto ha deciso di rinunciare al Festival, probabilmente per non incappare in polemiche simili a quelle che hanno coinvolto Junior Cally per i suoi testi. Un anno davvero sfortunato per il cantante sardo che era già stato scartato come giudice di X Factor. Altri ospiti saranno i protagonisti del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Tra questi, Emma Marrone che torna al Festival, che ha vinto, nelle vesti di attrice.

La seconda serata è quella dei grandi ritorni, con protagonisti i Ricchi e Poveri in versione originale e Zucchero, in promozione col suo nuovo disco. Giovedì, che è forse la serata più attesa e con meno competizione, quella dei duetti, avrà come ospiti principali Massimo Ranieri e Roberto Benigni. Il sogno di tutti è magari vederlo accanto a Fiorello, che sarà presente in tutte le puntate.

Venerdì, che sarà il giorno in cui si determinerà il vincitore tra i giovani, ci sarà Ghali, con un medley dei suoi successi e Gianna Nannini. Il vero superospite sarà per tanti Johnny Dorelli.

Il sabato sanremese si conclude con un altro grande ospite italiano, ovvero Christian De Sica, che in questi giorni ha ritrovato uno stato di grazia in teatro raccontando la storia della sua vita. A fare da superospite sarà Biagio Antonacci, anche lui in promozione con il nuovo disco, pronto a incontrare gli amici di una vita Fiorello e Amadeus.

Tornando agli ospiti internazionali, tre sono i nomi che si fanno, ovvero Dua Lipa, Mika e Lewis Capaldi. Gli occhi sono puntati in particolare su Mika, l’unico tra questi artisti che parla italiano e che nel nostro Paese è particolarmente amato per essere stato sia giudice di X Factor, che per avere condotto un piccolo gioiello della televisione italiana come Stasera a casa Mika, che su Raidue un paio di anni fa ebbe un alto successo di pubblico.

Insomma, la carne al fuoco non manca. Adesso è il tempo di cuocerla.

