Ficarra e Picone: cosa si sa sulla vita privata di Salvo e Valentino

«Ormai è un matrimonio a tutti gli effetti». Lo dice sorridendo Valentino Picone, parlando dei 25 anni di amicizia e sodalizio che lo legano da 25 anni a Salvo Ficarra con il quale forma un duo comico che continua a conquistare il pubblico dal teatro (dove da maggio festeggeranno il quarto di secolo insieme con un tour in 20 città), al cinema, alla tv.

È fissato per il 7 gennaio il loro ritorno come conduttori su Canale 5 a Striscia la notizia, dove hanno debuttato nel 2005, e intanto una ulteriore conferma dell’affetto degli spettatori gli arriva dal successo che sta ottenendo in sala il loro nuovo film da protagonisti e registi, Il primo Natale.

Uscito il 12 dicembre con Medusa – Il Primo Natale è il primo incasso di Natale con 1.164.118 nella sola giornata del 25 dicembre, sbaragliando il box office con un totale che sfiora gli 8 milioni di euro (7.915.828), diventando così il primo film italiano del 2019 per incasso e numero di spettatori, che sono oltre 1 milione e 200 mila. «Siamo felici, che nel giorno di Natale, migliaia di persone abbiano scelto il nostro film per trascorrere insieme a noi, un giorno così bello – dicono Ficarra e Picone». Il Primo Natale, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, distribuito da Medusa è il settimo film di Ficarra e Picone.

«Siamo davvero felici che in tantissimi abbiano fatto insieme a noi questo viaggio straordinario alla ricerca del vero Natale e, forse, del vero senso dell’essere uomini» commentano i due attori palermitani, che condividono anche l’anno di nascita, il 1971. Sul loro profilo Instagram una foto con la scritta: “Record!” festeggia il primato raggiunto.

E a proposito di Matrimonio. Valentino e Salvo sono sposati? Hanno dei figli? Diciamo che al cinquanta per cento sì. Nel senso che uno è convolato a giuste nozze e ha dei bambini. L’altro. A quanto pare no.

Salvatore Ficarra è felicemente sposato con la moglie, Rossella Leone, da più di 12 anni. L’attore comico siciliano ha sposato Rossella con una cerimonia ‘blindata’ a Corato, un comune della Sicilia.

A causa della riservatezza di Salvo, non si hanno moltissime informazioni su di lui e sulla sua famiglia, che preferisce protegge in virtù del diritto alla privacy.

Di Rossella Leone si sa che sia di origine coratina, ma di adozione tranese, e che abbia preso anche parte ad alcuni film del duo comico Ficarra e Picone, come la pellicola Anche se è amore e non si vede del 2011.

La coppia ha due figli: Vincenzo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008, a distanza di pochi anni dalle loro nozze.

Per quanto riguarda la vita privata di Valentino Picone, si hanno davvero pochissime notizie al riguardo, specialmente sull’ambito sentimentale.

Non solo non si sa se Picone abbia dei figli, ma neppure se sia sposato. Valentino non ha mai voluto fare neppure accenno a un’ipotetica compagna che potrebbe stargli a fianco nel corso di questo percorso di vita.

