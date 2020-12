Ficarra e Picone dicono addio a Striscia la Notizia

Ficarra e Picone concludono, dopo 15 anni, la loro esperienza di conduzione di Striscia la Notizia. Ad annunciarlo ci hanno pensato loro stessi nel corso della puntata del 30 novembre del tg satirico più famoso della tv italiana.

Quanto affermato in puntata è stato confermato dal duo comico, assieme da più di 26 anni, sul loro profilo Twitter.

Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro 😃 pic.twitter.com/9XAJkn1BpB

— Ficarra e Picone (@FicarraePicone) November 30, 2020