Finocchi sabbiosi: la ricetta del contorno sfizioso

I finocchi sabbiosi sono un contorno molto sfizioso, facile da preparare e dal risultato sempre eccellente. Tutti rimarranno colpiti da questa ricetta semplice. Basta seguire i pochi consigli e prepararli sarà un gioco da ragazzi. Scopriamo quali sono gli ingredienti di questa ricetta e qual è il procedimento.

Questa ricetta è ideale per coloro che vogliono seguire un’alimentazione sana e genuina, evitando eccessi calorici. I finocchi inoltre presentano numerosi benefici per la salute, di conseguenza è ideale aggiungerli nella propria dieta e grazie a questa ricetta, non sarà difficile. È un depurativo e digestivo, è ricco di antiossidanti, favorisce la salute cardiocircolatoria, favorisce il senso di sazietà e la produzione di latte nelle donne in allattamento, infine ha attività antinfiammatoria. Apporta solo 9 kcal e zero grassi.

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Porzioni: per 4 persoe circa

Metodo di cottura: forno

Ingredienti per i finocchi sabbiosi

3 finocchi medi

50 g di pangrattato

30 g di Grana Padano grattugiano o di Parmigiano Reggiano

Aglio granulare

Olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe nero q.b.

Procedimento