Fiorella Mannoia si è sposata: “Dopo 15 anni… ebbene… Sì”

Fiorella Mannoia si è sposata. Lo ha comunicato la stessa cantautrice su Instagram con una foto.

Mannoia, 67 anni il prossimo 4 aprile, ha scritto una semplice didascalia a corredo dell’immagine: «Dopo 15 anni… ebbene.. Sì». Esalta agli occhi l’abito scelto dalla cantante, un tailleur completamente bianco ma con le scarpe sportive.

Così come il neo marito, Carlo Di Francesco, 41 anni, musicistta, professore nel programma Amici. La coppia ha, quindi, deciso per il fatidico sì dopo una relazione di 15 anni e vissuta sempre lontana dai riflettori.

Fiorella Mannoia raccontò per la prima volta il su o amore nel febbraio 2017 su Vanity Fair: «Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai».

Mannoia ha ricevuto, in poco tempo, moltissimi messaggi di auguri, anche di VIP come Alessandra Amoroso (“Auguri Fiore, che meraviglia”) ed Emma Marrone (“Auguri ragazzi”).

