Fiorello, intrusione ai Soliti ignoti: “Amadeus, in tv insieme mai più”

La coppia Fiorello-Amadeus al Festival di Sanremo 2020 è stato uno dei valori aggiunti, un aspetto fondamentale che ha contribuito a chiudere l’edizione con successo. Per chi si chiede se li rivedremo mai più insieme, vista la sintonia dimostrata, la risposta è arrivata dallo stesso showman siciliano.

Fiorello entra con la consueta parrucca bionda, imitando la regina della televisione italiana, Maria De Filippi, e – come è solito fare – intrattiene il pubblico in modo magistrale. Battute pungenti e ironia regalano l’ennesima parentesi esilarante, come tante ce ne sono state nelle scorse serate in prima serata.

«Il cerchio si chiude qui e da oggi in tv non ci vedremo più», ha detto lapidario il conduttore spalla insostituibile e preziosa di Amadeus a Sanremo 2020. Ha precisato che non ci sarà alcuna replica rispetto all’esperienza appena conclusa, almeno non in coppia.

E ancora: «Anche perché mi sono rivisto e mi sono accorto che per te ho fatto tutto: ho fatto la De Filippi, ho fatto il prete, ho fatto il coniglio e la De Filippi insieme, ho inseguito Morgan che inseguiva Bugo che inseguiva Morgan per tutto l’Ariston», conclude Fiorello.

Non sappiamo quanto di vero ci sia rispetto a queste dichiarazioni. Siamo abituati ai colpi di scena quando si tratta della coppia che ha spopolato sul palco dell’Ariston. Certamente ci sono molti fan che hanno apprezzato e che sperano in un ritorno di fiamma tra i due showman.