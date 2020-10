Firmato il nuovo DPCM, ecco le nuove misure in vigore per 30 giorni

Il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il DPCM che contiene le nuove misure di contrasto al coronavirus, che saranno valide per i prossimi trenta giorni. Il via libera è arrivato nella notte dopo un confronto all’interno dell’Esecutivo e con le Regioni.

Tra le misure previste: vietate le feste nei locali, che dovranno chiudere entro la mezzanotte nel caso di ristoranti e bar con posti a sedere, mentre la chiusura è anticipata alle 21 per tutti coloro che non prevedono servizio al tavolo.

Chi prevede servizio d’asporto potrà tenere aperto fino a mezzanotte ma non sarà possibile per i clienti consumare all’interno. Non sarà possibile sostare fuori dai locali, né incontrarsi in gruppo in parchi e strade; anche in occasione di una cerimonia (come matrimoni e battesimi), il tetto massimo fissato per gli invitati è di 30 persone.

Stop anche per gli sport amatoriali di contatto (come il calcetto) ma non per le palestre che saranno in grado di far rispettare le regole, mentre negli stadi sarà consentita la presenza di pubblico, non oltre il 15% della capienza totale dell’impianto, per non più di 1.000 spettatori in caso di manifestazioni sportive all’aperto e per 200 spettatori in luoghi chiusi.

Confermato anche il divieto per gite scolastiche, mentre la didattica è confermata in presenza. E se le mascherine restano obbligatorie in tutti i luoghi pubblici, al chiuso e all’aperto, tra le novità previste dal DPCM arriva una raccomandazione – ma non l’obbligo – di indossarle anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi, che comunque non dovrebbero essere più di sei.

Si consiglia, poi, alle aziende di favorire ancora di più lo smartworking. Per i presidenti di regione è prevista la possibilità di firmare ordinanze più restrittive rispetto alle regole fissate dal governo, ma eventuali allentamenti dovranno essere concordati con Roma.

