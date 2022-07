In spiaggia con moglie e figli, 50enne ha un malore e muore a riva

A Fiumicino, sulla costa di Passoscuro, nel Lazio, un uomo è morto mentre si trovava in spiaggia, in compagnia della moglie e dei due figli.

L’uomo, 50enne di origine ecuadorena, avrebbe accusato un malore in acqua a circa 50 metri dalla riva, in una giornata caratterizzata dalle correnti.

Richiamato dalle urla, è intervenuto tempestivamente un assistente bagnante che ha soccorso l’uomo. Una volta a riva, sono durati circa cinquanta minuti i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari presenti sul posto e poi dal personale del 118. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso, i carabinieri e il personale dell’Ufficio Locale marittimo di Fregene alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Roma.

Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino, ha commentato: “Sarebbe servita un’ambulanza e un posto di primo soccorso abilitato ad intervenire, ma Passoscuro non ha nulla. E pensare che 30 anni fa c’era un presidio, in via Torralba. Una parziale soluzione potrebbe essere quella di avere delle moto d’acqua mediche pronte ad intervenire in questo tratto di costa, cosi’ come accade nella riviera romagnola. Non basta usare i pattini degli operatori di salvataggio, servono mezzi più efficaci e personale medico. Gli stabilimenti sono pronti a mettere in campo una piccola rimessa in acqua, con le boe a corridoio, per permettere il passaggio di questo tipo di mezzi di soccorso”.

Da sottolineare che, nelle scorse settimane, si erano registrati altri due decessi di bagnanti, anch’essi di origine straniera, sullo stesso tratto di costa, sempre a seguito di un malore.

LEGGI ANCHE: Ladro di merende muore dissanguato in una scuola.