Flavio Briatore, le condizioni dell’imprenditore: “stabili e buone”

«Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico. Precisiamo che le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e che lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore».

Così si legge in una nota dello staff dell’imprenditore 70enne.

Si è appreso poi che Silvio Berlusconi si è sottoposto a un doppio tampone a distanza per il Covid-19 ed è risultato negativo. Il leader di Forza Italia ha incontrato nei giorni scorsi in Sardegna Flavio Briatore, ora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’ex premier, riferiscono fonti azzurre, «sta molto bene», è ad Arcore dopo aver trascorso una giornata di relax ad Angera sul Lago Maggiore. L’ex premier, raccontano le stesse fonti, è pronto a impegnarsi in prima persona per le prossime regionali e avrebbe dato la sua disponibilità a partecipare ad alcune iniziative elettorali.

