Flavio Briatore trascorrerà la quarantena a casa di Daniela Santanché

Domani mattina, sabato 29 agosto, Flavio Briatore lascerà l’ospedale San Raffaele di Milano dov’è ricoverato, positivo al Covid-19, da alcuni giorni.

«L’IRCCS Ospedale San Raffaele – spiegano dalla striuttura – rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2».

Briatore, hanno spiegato dal suo entourage, «sta bene e in questi giorni anche dall’ospedale è stato attivo». L’imprenditore 70enne, proprietario del Billionaire, lascerà in autoambulanza o comunque in modo da non avere contatti con nessuno.

Stando a quanto appreso dall’Adnkronos, Flavio Briatore trascorrerà il periodo di quarantena a casa di Daniela Santanchè. L’imprenditore avrà a disposizione un’ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di Fratelli d’Italia.

Alcune fonti hanno specificato che gli stessi sanitari gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal San Raffaele che lo ha in cura.

