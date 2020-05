Flavio Briatore: “Vi svelo la vera Naomi Campbell”

Intervistato da Chi, Flavio Briatore ha recentemente parlato di una delle sue ex più celebri. Stiamo parlando di Naomi Campbell. L’imprenditore piemontese e la Venere Nera sono stati legati per 5 anni, dal 1998 al 2003. Oggi come oggi, a 17 anni dalla fine del loro rapporto, sono ancora molto amici.

“Quando sfilava si girava anche la passerella”

“Quando lei sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei. Parlano di Gigi Hadid, ok, bella ragazza, ma poi? In sostanza? Poco, molto poco. Naomi faceva notizia anche quando non c’era nessuna notizia”: queste le parole dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci, che si è confessato a cuore aperto sul periodo passato accanto a una delle donne più belle del mondo, prossima a spegnere 50 candeline (Naomi Campbell compie gli anni il 22 maggio).

LEGGI ANCHE: Giancarlo Magalli, il gesto verso Adriana Volpe

Flavio Briatore ha altresì specificato che uscire con la Campbell significava “camminare a braccetto con un’azienda”. Per far capire l’importanza del nome della modella, ha sottolineato che, ai tempi della loro storia d’amore, il “marchio Naomi” era secondo solo a brand come Ferrari e Coca-Cola.

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’imprenditore piemontese ha parlato anche di un argomento molto dibattuto quando viene nominata la Campbell, ossia le sue sfuriate.

Flavio Briatore ha fatto presente che per giudicare una persona prima bisogna conoscere la sua storia, ricordando che Naomi Campbell è uscita di casa quando aveva appena 11 anni e che l’anno dopo già lavorava con Bob Marley.

L’imprenditore ha sottolineato che la super modella ha conosciuto la strada e si è trovata troppo in fretta ad affrontare i lati più difficili della vita. Ha poi parlato dei litigi in barca, definendoli normale amministrazione e dicendo che, in ogni caso, sapeva di avere di fronte una persona dal cuore tenero nonostante i suoi limiti e i suoi difetti.

LEGGI ANCHE: J-Ax, chi è la moglie Elaina Cocker