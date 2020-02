Flora Canto è la compagna del comico Enrico Brignano e mamma di Martina, l’unica figlia dello showman romano. Se vuoi sapere qualcosa di più su di lei, sulla carriera e sulla vita privata, seguici nelle prossime righe.

Flora Canto: luogo e data di nascita

Flora Canto è nata il 12 febbraio 1983 a Roma ed è del segno dell’acquario. Il suo nome è diventato noto al grande pubblico quando l’allora fidanzato Filippo Bisciglia, inquilino della casa del Grande Fratello nel 2006, la lasciò davanti alle telecamere e iniziò un flirt con la compagna di avventura Simona Salvemini.

Scottata da quella delusione, Flora Canto ha deciso di entrare nella scuderia di Maria De Filippi come tronista. A seguito di questa esperienza, fa la sua scelta e inizia una relazione con Francesco Pozzessere.

Le altre tappe della carriera

Archiviata l’esperienza del dating show di Maria De Filppi, Flora Canto ha esordito nel cinema. Al 2008 risale infatti la sua partecipazione al cast di Vieni Avanti Cretino, film con Lino Banfi. La Canto fa tesoro di questa parentesi lavorativa e, dopo averla portata a casa, inizia a studiare canto e ballo.

L’impegno appena citato l’ha portata, dal 2008 in poi, a partecipare a diverse pellicole. Tra queste è possibile citare La Coppia dei Campioni, film con Giulio Base avente come protagonisti Massimo Boldi e Max Tortora.

Tra le altre tappe importanti della sua carriera è il caso di citare la partecipazione a una puntata di Don Matteo, così come la conduzione di Fast and Furious, programma di La 7. Testimonial di diversi brand di abbigliamento e non solo, Flora Canto è stat anche concorrente di Tale & Quale Show.

La storia con Enrico Brignano

Flora Canto ed Enrico Brignano si sono incontrati nel 2013. Nonostante i non pochi anni di differenza, tra i due è stato subito colpo di fulmine. Nel 2017, sono diventati genitori della piccola Martina. Prima della storia con Brignano, il nome della Canto era stato associato a quello di Mammucari. La liaison, però, non è mai stata confermata.

Malattia

Nell’autunno 2019, poco prima dell’inizio di Tale & Quale Show, Flora Canto ha pubblicato sul suo profilo Instagram (@floracanto) il post che puoi vedere qui sotto:

Successivamente, ha svelato che il problema sanitario era legato ad appendicite, colecisti ed ernia. La compagna di Brignano ha rassicurato i fan nel corso di un’intervista a Diva & Donna, durante la quale ha sottolineato di aver affrontato bene la cosa in quanto, per carattere, è una persona che tende molto a sdrammatizzare.

