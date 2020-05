Flora Canto ed Enrico Brignano fanno coppia fissa da diversi anni. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, hanno raccontato la loro quarantena in famiglia, ma anche i progetti per il futuro.

Flora Canto ed Enrico Brignano: dove hanno trascorso la quarantena

Flora Canto ed Enrico Brignano – che ha compiuto gli anni pochi giorni fa – hanno trascorso la quarantena a Dragona, località situata tra Roma e Ostia, nella casa dove il comico 53enne è cresciuto. La coppia ha fatto questa scelta per stare vicino all’anziana madre di lui.

La Canto, che ha risposto alle domande dei giornalisti di Oggi via telefono, ha specificato che, vista la presenza del giardino, per la loro bambina Martina – 3 anni – la cosa fa “tutta la differenza del mondo”.

Sempre nel corso dell’intervista, ha raccontato alcuni tenerissimi aneddoti della loro quotidianità. Ha per esempio rivelato che, in famiglia, Brignano è soprannominato er pezzetta. Spetta infatti al comico riordinare la cucina in casa di sua mamma, dove non c’è la lavastoviglie. La Canto ha raccontato che, in alcuni casi, lui è fin troppo efficiente, specificando di non fare a tempo a tirare fuori gli ingredienti per una cena che il comico li ha già messi a posto.

Durante la quarantena, a quanto pare, non è stato tutto rose e fiori. La Canto, incalzata dall’intervistatore, ha fatto presente che l’umore non è sempre stato dei migliori, in quanto i comici “creano da quello che vedono”. Brignano, però, è riuscito a tenersi attivo con il bricolage. A detta della comapgna, è arrivato a rompere apposta le cose per poterle aggiustare.

L’accordo di coppia

Nel corso dell’intervista a Oggi, la Canto ha parlato anche di uno specialissimo accordo di coppia. “Ci scambiamo i prigionieri: Io dare figlio a te, tu dare matrimonio a me”: queste le parole della compagna di Brignano, che ha dichiarato che a settembre partiranno con la ricerca di un figlio.

